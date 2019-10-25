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Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılır?

Sıklıkla gündeme gelen, fakat ciddi bir mesele olan varis tedavisinin lazer ile gerçekleştirilme aşamalarını sizler için derledik. Dilerseniz bitkisel yöntemler ve ağrı kesici kürleri de haberin detayında bulabilirsiniz. Peki ama varis nedir? Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılır? Bitkisel varis tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 09:20
Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılır?

Sıklıkla gündeme gelen, fakat ciddi bir mesele olan varis tedavisinin lazer ile gerçekleştirilme aşamalarını sizler için derledik. Dilerseniz bitkisel yöntemler ve ağrı kesici kürleri de haberin detayında bulabilirsiniz. Peki ama varis nedir? Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılır? Bitkisel varis tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için her atışta bir miktar kanı atardamarlar ile dokulara gönderir. Bu temiz kan gerekli oksijeni ve besleyici maddeleri hücrelere verir ve ortamda oluşan artık maddeleri toplar. Oluşan bu kirli kan toplardamarlar aracılığı ile kalbe geri taşınır.

Varis ise bu olaya bağlı olarak, bacaktaki yüzeyel toplardamarların genişlemesi, uzaması ve büklüntülü hale gelmesi olarak tanımlanır. 

Varis ağrıları için doğal ağrı kesici kür

Ameliyatsız varis tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde, tüm dünyada en etkili ve en popüler, ameliyatsız, varis tedavisi, hastalıklı toplardamar ve büyük varislerin damar içinden lazer ile kapatılması şeklinde yapılmaktadır. 

İşlem öncesinde hasta çok detaylı bir şekilde değerlendirilir ve hastalıklı olan damarlar bulunur.

İşlem sırasında öncelikle ultrason eşliğinde iğne ile damarın içine girilir. Ardından kılavuz tel damarda uygun yere yerleştirilir. Sonrasında lazer ışınını damar duvarına verecek olan fiber, damar içinde ilerletilir. Son olarak da lazer kaynağı çalıştırılarak kontrollü olarak damarın içten tıkanması sağlanır.

Varis nedir? | Varisler için hangi bitkiler kullanılmalı?

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:20
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  10. Varis neden meydana gelir?
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