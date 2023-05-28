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Yerel Ameliyatına aldırış etmeden 220 kilometre gidip oy verdi!
Yerel

Ameliyatına aldırış etmeden 220 kilometre gidip oy verdi!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:33:00 -
Ameliyatına aldırış etmeden 220 kilometre gidip oy verdi!

Çorum'un Alaca ilçesinde ameliyatına aldırış etmeyen Hulusi Batır, 220 kilometre gidip havalimanında oy kullandı.

Çorum’un Alaca ilçesinde gurbetçi Hulusi Batır, geçirdiği ameliyata aldırış etmeden 220 kilometre yol kat ederek, sandık başına gidip oy kullandı.

Almanya’da yaşayan Hulusi Batır, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından memleketi Çorum’un Alaca ilçesine gitti.. Sol bacağından üçüncü kez ameliyat olan Batır, evinde istirahate çekildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında yaşadığı için gümrük kapısında oy kullanması gereken Batır, harekete geçti.
Ayağından yeni ameliyat olmasına rağmen eşiyle önce Çorum’a giden Batır, daha sonra otobüsle Samsun’a geçti. Buradan havalimanına geçen Batır ve eşi daha sonra tekrar otobüsle Çorum’a, ardından Alaca'ya geçerek tekrar evinde istirahate çekildi.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Hulusi Batır, söz konusu vatan olduğunda her yere gideceğini söyledi.
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Yurt dışında yaşadığı için Türkiye’de oy veremediğini anlatan Batır, “Buna bir çare bulunmalı. Havalimanlarında oy kullanabiliyoruz. Ameliyat olduğum için oy kullanmaya zor gidecektim. Çorum’da arkadaşlar, gurbetçiler araç hazırlamışlar beni de çağırdılar beraber Samsun’a giderek oy kullandık. Sonucu bekliyoruz. Bu memleket meselesi, bunun şakası yok” dedi.

“Artık Avrupa’da da başımız dikleşti” diyen Batır, “Önceden Türkiye ile dalga geçiyorlardı. Artık dalga geçemiyorlar. Allah hayırlı, uzun ömürler, sıhhat versin. Tayyip bey bir dönem daha devam ederse inşallah güzel olacak. Vatan için çalışıyor. Cumhurbaşkanımızı her zaman destekleriz. Vatanımızı kalkındırdı. Bunu artık görmemek nankörlük olur. Her zaman arkasındayız. Allah uzun ömür versin” şeklinde konuştu.

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