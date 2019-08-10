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Amed Sportif Faaliyetlerin bayram izni başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:39
Amed Sportif Faaliyetlerin bayram izni başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin Kocaeli Kartepe’de devam eden yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı. Bayram nedeniyle üç gün izin verilen futbolcular 12 Ağustos’ta yine Kartepe’de toplanacak.


Yeni sezonun ilk hazırlıklarına 19-25 Temmuz tarihlerinde kulüp tesislerinde başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 26 Temmuz’da Kocaeli Kartepe’de ilk etap etap kamp çalışmalarına başladı. Takım iki hafta boyunca fizik, kondisyon ve taktiğe dayalı idmanlar yaparken, ayrıca üç hazırlık karşılaşması oynadı. Bayram nedeniyle kamp çalışmalarına ara verilirken, takımın 12 Ağustos Salı günü yine Kartepe’de toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacağı kaydedildi. Amed Sportif Faaliyetlerin ikinci etap kamp çalışmaları 20 Ağustos’ta sona erecek. 23 Ağustos’ta Diyarbakır’da toplanacak olan takım 2 Eylül’de kendi sahasında Sancaktepespor’la yapacağı ilk hafta maçına odaklanacak. İhtiyaç duyulan mevkilere yapılacak takviyeler için transfer arayışları ise devam ediyor. Yönetimin bayramdan sonra bu konuda somut adımlar atması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:39
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