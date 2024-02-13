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Teknoloji AMD’den yapay zeka hamlesi
Teknoloji

AMD’den yapay zeka hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-02-13 04:09:00 -
AMD’den yapay zeka hamlesi

Yapay zeka dünyasına rakiplerinden biraz geride başlayan AMD, büyük bir atağa hazırlanıyor.

AMD Zen 5 mimarisi neler sunacak? AMD'nin son olarak AVX ve AVX-512 testleri yaptığı görüldü. Bu da yapay zekanın kapısını aralayacak.

AMD, yakın zamanda tanıtmayı planladığı AM5 platformuna sahip Ryzen 9000 serisi işlemciler için vites artırmış durumda. Bu işlemcilere güç verecek yeni nesil Zen 5 mimarisi üzerinde çalışan AMD’nin, bazı yapay zeka özellikleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

AMD Zen 5, yeni AVX desteği ile gelecek

Zen 5 mimarisine yapılan en dikkat çekici eklemelerden biri, yeni AVX ve AVX-512 talimatları dahil olmak üzere Advanced Vector Extensions (Gelişmiş Vektör Uzantıları) için gelişmiş destek olacak. Bu özellik, işlemcilerin belirli yazılımlarla birlikte kullanıldığında daha zorlu işlevleri yerine getirmesini sağlayacak.

AVX-VNNI’yi destekleyecek Zen 5 mimarisi, 256 bit genişliğinde sinir ağı çıkarımını hızlandırma yeteneği getirecek. Bu yetenek ise Ryzen 9000 serisi işlemcilerin yapay zeka performansını artırma potansiyeline sahip.
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VP2INTERSECT gibi ek AVX-512 özellikleri de mimaride test ediliyor. Yapay zeka iş yükleri için performansı artıracak bu yetenekler, işlem hattını iki katına çıkararak Zen 4’e kıyasla daha verimli bir kullanım vadediyor.

AMD, Zen 5 ile hem komut düzeyinde hem de vektör işleme becerisinde güçlü kazanımlar elde etmek istiyor gibi görünüyor. Advanced Vector Extensions, test aşamasında olduğu gibi uygulanması halinde, Ryzen 9000 serisinde yapay zeka ve yüksek performanslı uygulamalara kapı aralayabilir.

Daha önceki raporlar, Zen 5‘in 16 çekirdek ile sınırlı olacağı ve çekirdeklerin 48 KB L1D önbelleğe sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca TSMC’nin N4 fabrikasyon süreci ve DDR5-6400 desteğiyle ön plana çıkacak.

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