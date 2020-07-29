AMD’den PS5 ve Xbox Series X hakkında müjdeli haber geldi

Daha önce duyurduğumuz PS5 üretiminin 2 katına çıkarılacağı haberi, akıllara iç donanımlarda bir gecikme olabileceği sorusunu akıllara getirmişti. PS5 ve XBox series X modellerinin işlemci tedariğini sağlayacak olan AMD'den beklenen açıklama geldi. Şirket PS5 ve Xbox Series X'te kullanılacak olan Zen 3 işlemcilerin teslimi konusunda herhangi bir üretim sorunu olmayacağını açıkladı. Grafik kanadında da olacak olan AMD, Big Navi olarak da ifade edilen grafik birimleri, her iki oyun konsolunda da bulunacak. En yakın rakibi İntel'e göre daha fazla memnuniyet sağlama çalışan AMD, konsol üreticilerinin beğenisini toplayacak gibi duruyor. İleride belkide AMD konsolları görmek kaçınılmaz olabilir.