AMD Zen 5 tabanlı yeni işlemciler için çalışmaya başladı
AMD, Zen 5 tabanlı Strix Point ve Fire Range için çalışmalarına hız verdi. İşte işlemcilerin özellikleri
AMD, mobil işlemci dünyasında Zen 5 mimarisiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Şirketin son sevkiyat raporlarında, Zen 5 çekirdek mimarisine sahip yeni APU işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı. Kod adı Strix Point ve Fire Range olan birkaç prototip modelin, çeşitli üreticilerle paylaştığı ifade edildi.
AMD, Zen 5 tabanlı Strix Point ve Fire Range için çalışmaları hızlandırdı
Yüksek performanslı Strix Point, AMD’nin amiral gemisi mobil işlemcisi olacak gibi görünüyor. Sevkiyat notlarında 28W Strix Point tasarımına sahip iki Ryzen 9 modelinden bahsediliyor. Ayrıca “OPN 100-0000001335” adını taşıyan bir Ryzen 7 işlemcisi de listelendi.
Strix Point yongalarında RDNA 3+ tabanlı GPU olacağı ifade edildi. Ayrıca raporlarda XDNA 2 mimarisine sahip 40 TOPS+ NPU birimlerinin yer alması da ilgi çekici duruyor. Bu, AMD’nin en iyi mobil işlemcilerinin hem GPU hem de NPU’ya önem vereceği anlamına geliyor.
8 ve 16 çekirdekli olacak Fire Range işlemcilerin ise 55W TDP ile çalışacağı bildirildi. Bu modelin, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen Granite Ridge’i taban alması bekleniyor. Fire Range serisinin de RDNA 3+ tabanlı GPU’ya yer vermesi mümkün duruyor.
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Zen 5 mimarisine yapılan en dikkat çekici eklemelerden biri, yeni AVX ve AVX-512 talimatları dahil olmak üzere Advanced Vector Extensions (Gelişmiş Vektör Uzantıları) için gelişmiş destek olacak. Bu özellik, işlemcilerin belirli yazılımlarla birlikte kullanıldığında daha zorlu işlevleri yerine getirmesini sağlayacak.
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