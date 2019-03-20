Ambulansa yol vermeyen trafik teröristine polis müdahale etti

Sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı. İstanbul'da bir hastayı hastaneye yetiştirmek için trafiğin arasında ilerlemeye çalışan ambulansın önü beyaz bir araçla kesildi. Ambulansın bir iki araç arkasında bulunan polis ekipleri, sürücünün ambulansın önünü kesmesi ve yol vermemesi sonucu hemen harekete geçti.

Polisler filmleri aratmadı

Ambulansın yol vermeyen aracı geçmesinin ardından hızlanan polis ekipleri, filmleri aratmayacak bir hamleyle aracın önünü kesti. Bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Beğeni yağdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde yine bir ambulansa yol vermeyen bir sürücünün olduğunu hatırlatan kullanıcılar, "Bu da moda oldu" yorumunda bulundu.