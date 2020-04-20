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Ambulansa yapılan çirkin saldırıda sıcak gelişme

İstanbul Pendik'te koronavirüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Koronavirüs belirtileri olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kıran iki şüpheliye, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 11.5 yıla kadar hapis istendi.

2020-04-20 17:10:00 -
Ambulansa yapılan çirkin saldırıda sıcak gelişme

İstanbul Pendik'te 29 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtildi.

Ambulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nın koronavirüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi. Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin gönderildiği 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Bakan Koca 03.40'ta aramıştı

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" demişti.

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Yorumlar

sizofren savar

kandilden , feto den oy dilenen chp terör orgutlerini cesaretlendiriyor.
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Sakın

sakın alevi bunlar demeyin sünni deyin kimse kızmaz size o zaman.
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