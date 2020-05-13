  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ambulans uçak bu kez Sırbistan'a uçtu!

Sırbistan’daki hasta Türk genci, ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:25:00 -
Ambulans uçak bu kez Sırbistan'a uçtu!

Sırbistan Belgrad Şehir Hastanesi’nde 40 gündür tedavi gören yoğun bakım hastası Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor. 28 yaşındaki Çorumlu genç, Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde Kültür Sanat Koordinatörü olan ağabeyinin yanına gittikten kısa bir süre sonra hastalandı.

Sırp doktorlar Çorumlu gence Addisson hastalığı teşhisi koydu. Tedavi sırasında kalp krizi geçirerek durumu tamamen ağırlaşan genç için Türkiye’den giden ambulans uçak, Sırp doktorların durumu riskli görmesi nedeniyle tekrar geri dönmüştü. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yalçın Topçu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MÜSİAD Sırbistan Temsilcisi Cengiz Tufan ve Sırbistan Büyükelçisi’nin devreye girmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçak, Mahmut Altın’ı 23,15 itibariyle hastaneden havaalanına getiren ambulansla teslim aldı.

Hasta Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmak üzere Merzifon Havaalanı’na getirilecek. Oradan da hastanın nakli ambulansla Çorum’a getirilecek.

Kaynak: Çorum Hakimiyet Gazetesi

Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı
Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı

Medya

Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı

Kremlin'i sarsan gelişme! Koronavirüs testi pozitif çıktı
Kremlin'i sarsan gelişme! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünya

Kremlin'i sarsan gelişme! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Tepkiye neden oldu: Avrupa ülkesi orduya koronavirüse karşı sinek ilacı dağıttı!
Tepkiye neden oldu: Avrupa ülkesi orduya koronavirüse karşı sinek ilacı dağıttı!

Dünya

Tepkiye neden oldu: Avrupa ülkesi orduya koronavirüse karşı sinek ilacı dağıttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavların nasıl yapılacağını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavların nasıl yapılacağını açıkladı!

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavların nasıl yapılacağını açıkladı!

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı