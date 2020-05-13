Ambulans uçak bu kez Sırbistan'a uçtu!

Sırbistan Belgrad Şehir Hastanesi’nde 40 gündür tedavi gören yoğun bakım hastası Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor. 28 yaşındaki Çorumlu genç, Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde Kültür Sanat Koordinatörü olan ağabeyinin yanına gittikten kısa bir süre sonra hastalandı.

Sırp doktorlar Çorumlu gence Addisson hastalığı teşhisi koydu. Tedavi sırasında kalp krizi geçirerek durumu tamamen ağırlaşan genç için Türkiye’den giden ambulans uçak, Sırp doktorların durumu riskli görmesi nedeniyle tekrar geri dönmüştü. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yalçın Topçu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MÜSİAD Sırbistan Temsilcisi Cengiz Tufan ve Sırbistan Büyükelçisi’nin devreye girmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçak, Mahmut Altın’ı 23,15 itibariyle hastaneden havaalanına getiren ambulansla teslim aldı.

Hasta Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmak üzere Merzifon Havaalanı’na getirilecek. Oradan da hastanın nakli ambulansla Çorum’a getirilecek.

Kaynak: Çorum Hakimiyet Gazetesi