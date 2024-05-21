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Yerel Ambulans helikopter Van'da ayağı kırılan kadın için havalandı
Yerel

Ambulans helikopter Van'da ayağı kırılan kadın için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:58:00 - 2024-05-21 23:58:44

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplamaya gittiği yaylada düşerek bacağından yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'ten Bahçesaray ilçesine bağlı Ulubeyli köyüne giden 46 yaşındaki kadın, yakınlarıyla ot toplamak için yaylaya çıktı.

Dengesini kaybederek düşen ve bacağından yaralanan kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Yaylaya inen ambulans helikoptere alınan kadın, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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