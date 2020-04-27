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Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı

2020-04-27 19:00:54 -
Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde hastanede kalp krizi geçiren ve müdahaleyle hayata döndürülen 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Solunum rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde kalp krizi geçiren Ahmet Kayapınar, doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü.

Durumu ağır olan Kayapınar, 112 Komuta Merkezi'nden talep edilen ambulans helikopterle Malatya Beydağı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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