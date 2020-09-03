Ambulans helikopter Doğu Anadolu'da acil hastalara "Hızır" gibi yetişiyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde kara yoluyla ulaşılması süre alan veya ulaşılamayan bölgelere Erzurum'dan hizmet veren ambulans helikopter, zamanla yarışarak hayati tehlikesi bulunan 2 bin 495 hastayı kurtardı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Bakanlığının 12 yıl önce Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde başlattığı ambulans helikopter hizmeti, Doğu Anadolu'daki bölge halkının cankurtaranı oldu.

Dağ taş, kar kış demeden her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen hayati tehlikesi bulunanlara "Hızır" gibi yetişen ambulans helikopter, hizmete başladığı günden bu yana 2 bin 495 hastayı hastaneye ulaştırdı.

Özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp rahatsızlıkları, trafik kazaları ve yeni doğan bebek hastalıkları gibi vakalara yetişmek için havalanan ambulans helikopter 2 kaptan pilot, 1 doktor ve sağlık personeli ile hizmet veriyor. Ambulans helikopter, kentin yanı sıra Erzincan Kars, Ağrı, Ardahan, Bayburt ile Iğdır'daki hastaların imdadına yetişmek için günün her anı Erzurum'da göreve hazır bekletiliyor.

- Zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı

Pandemi döneminde ciddi solunum sıkıntısı bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile hastanelerden acil sevki gereken hastalar için de havalanan ambulans helikopter, adeta zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulans helikopterin aktif şekilde bölgeye ve çevre illere hizmet verdiğini söyledi.

Acil durumlarda trafik kazaları, yaralanmalar ve hastanelerden gelen acil sevk işlerini yürüttüklerini anlatan Aygün, "2008 yılından beri 2 bin 495 hastaya hizmet götürdük, binlerce hastamızın yaralarını sardık. Ambulans helikopter özelikle kış aylarında ulaşılamayan ve yolu kapalı olan mahallelere, doğum hastalarına, yeni doğan bebeklere, kalp hastalarına ve aciliyet gerektiren tüm durumlarda aktif olarak vatandaşın hizmetinde." dedi.

Aygün, Doğu Anadolu'nun sarp araziden oluştuğunu ve bölgede kış şartlarının çetin geçtiğine işaret ederek ambulans helikopterin yaz-kış demeden hastaların imdadına yetiştiğini dile getirdi.

- Acil Kovid-19 hastalarının nakli için de havalanıyor

Ambulans helikopterin ellerindeki imkanların en hızlısı olduğunu aktaran Aygün, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kovid-19 hastalığı solunum sistemi semptomlarını gösteren hastalık. Dolayısıyla solunum sıkıntısı olan hastaları acil olması kaydıyla helikopter ambulansımızla Erzurum'un kuzey ve güney ilçelerinden nakletmekteyiz. Acil vakalar gibi Kovid-19 hastalarına da ambulans helikopter ile hizmet veriyoruz. Ambulans helikopterimiz gün doğumu ve batımı saatlerini esas alarak hizmet veriyor."



