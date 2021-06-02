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Gündem Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor
Gündem

Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor

Bursa’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter, zamanla yarışarak 3 bin 246 hastayı kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 11:00:00 -
Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter, zamanla yarışarak 3 bin 246 hastayı kurtardı. Sağlık Bakanlığı tarafından daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verilmesi amacıyla Bursa’ya tahsis edilen ambulans helikopter  hız kesmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ambulans helikopterin 2009 yılından itibaren 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin koordinasyonunda ve Ankara Hava Koordinasyon ile entegre olarak hizmet verdiği bilgisini verdi.
Yeni Akit Gazetesi

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