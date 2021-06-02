Ambulans helikopter acil hastalara hızır gibi yetişiyor

Hasan Özan Bursa

Bursa’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter, zamanla yarışarak 3 bin 246 hastayı kurtardı. Sağlık Bakanlığı tarafından daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verilmesi amacıyla Bursa’ya tahsis edilen ambulans helikopter hız kesmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ambulans helikopterin 2009 yılından itibaren 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin koordinasyonunda ve Ankara Hava Koordinasyon ile entegre olarak hizmet verdiği bilgisini verdi.

