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Yaşam Ambulans alev alev yandı! Ambulans ile beton mikseri çarpıştı
Yaşam

Ambulans alev alev yandı! Ambulans ile beton mikseri çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 20:45:00 -
Ambulans alev alev yandı! Ambulans ile beton mikseri çarpıştı

Şırnak'ta beton mikseriyle çarpışarak alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde beton mikseri ile çarpışan ambulans alev alarak kullanılmaz hale geldi.

Plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen beton mikseri ile ambulans, Aşağıdere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler hafif yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi.
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Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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