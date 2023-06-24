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Siyaset Amberin Zaman darbe girişiminin kazananını açıkladı
Siyaset

Amberin Zaman darbe girişiminin kazananını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 13:11:00 - 2023-06-24 13:25:12
Amberin Zaman darbe girişiminin kazananını açıkladı

Amberin Zaman, bu kez Rusya'daki Wagner darbe girişimi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Wagner Rusya'ya karşı darbe girişimi başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, darbe girişimine destek veren herkesin cezalandırılacağını açıkladı.

Rusya'da kargaşa sürerken, Amberin Zaman'dan ilginç bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zaman, şunları yazdı:

Hikaye Ukrayna’da başladı orada sonlanır. Wagner sahada olmayınca Rus ordusu tek başına Ukrayna (artı Batı) karşısında ne kadar dayanabilir? Putin’in etrafındakiler ve muhtelif istihbarat merkezleri soruyordur. Bildiğimiz kadarıyla Wagner’ın uçakları yok. Rus ordusu pilotları “vur” emri karşısında ne yaparlar? Bir çok bilinmeyen var. Ancak günün net kazananı Ukrayna.


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