0553 313 94 23

Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!

Amerikan e-ticaret şiketi Amazon'un, New Jersey eyaletindeki deposunda yapay zekalı bir robotun yanlışlıkla ayı uzaklaştırma spreyini kırması sonucu 24 çalışanı hastaneye kaldırıldı.

09 Aralık 2018 Pazar 01:24
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Amazon'un, New Jersey'in Robbinsville bölgesinde bulunan deposunda kullanılan bir yapay zekalı robot, dün ayı kovucu bir spreyi yanlışlıkla kırdı.

Kırılan spreyden çıkan gazdan etkilenen çalışanlardan 30'u olay yerinde tedavi edilirken, 24'ü de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanlardan birinin durumunun ağır olduğu iddia edildi.

Amazon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bir spreyin kırılması sonucu oluşan gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan çalışanlarımızın hepsinin 24 saat içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Çalışanlarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

2016 verilerine göre, Amazon'un yüksek robot teknolojisinin kullanıldığı 20 ürün ayrıştırma ve 125 sipariş hazırlama merkezi bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 01:24
  1. Amazon
  2. New Jersey
  3. yapay zekalı robot

YORUM YAZ

  • mustafamustafa56 dk önce
    o robot o spreyi yanlışlıkla kırmadı adımı basarım ilk testi yapıyor yapay zeka insanları nasıl öldürürüm göreceksiniz yakında robot ve insan savaşı başlayacak az kaldı.
  • yapay zekalı robotyapay zekalı robot57 dk önce
    ya robot gibi insan olsaydı kaç kişi hastanelik olurdu?
  • fetösavarfetösavar57 dk önce
    makinalar dünyamızı ele geçiriyor
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a gönderme: Eğer perde arkasında 6 aylık, 1.5 aylık ise o teferruatlık durum değildir
  1. Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a..
  2. Yevhen Seleznyov'dan flaş açıklama:..
  3. Sinan Engin: Galatasaray kapısının..
  4. Fransa'da içki yasağı başlatıldı!
  5. Okay Yokuşlu attı Celta Vigo farka..
  6. Erman Toroğlu Fatih Terim'e seslendi:..
  7. Fransız basını Türkiye için bakın..
  8. Ahmet Çakar'dan Galatasaray yorumu:..
  9. Kırıkkale'de huzur operasyonu
  10. Amazon'un yapay zekalı robotu 24..
  11. Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1..
  12. Irak petrol üretimini günlük 139 bin..
  13. Avrupalı Sosyalistlere çağrı yaptı:..
  14. Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
  15. Ağlatan sosyal deney: Şükretmeyi..
  16. Fransız bakan açıkladı: Devam edebilir
  17. UID Belçika Başkanlığı'na yeniden..
  18. Avusturya İslam Cemaati Başkanlığı'na..
  19. Ayla filmine ABD'de yoğun ilgi
  20. Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...
Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe