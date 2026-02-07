  • İSTANBUL
Amazon’un İlk lojistik merkezinde kapanış: Yüzlerce çalışan belirsizlikle karşı karşıya

Amazon, 1998’den bu yana faaliyet gösteren İngiltere’deki Milton Keynes lojistik merkezini kapatma sürecini başlatırken, yaklaşık 600 çalışan için başka tesislere geçiş imkânı sunulmasına rağmen kararın bölge ekonomisi ve istihdam üzerinde yıkıcı etkiler oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Amazon’un 1998 yılında faaliyete geçirdiği ve İngiltere'deki ilk lojistik merkezlerinden biri olan Milton Keynes deposu için kapanış süreci başlatıldı. Şirket, tesisi kapatma önerisine ilişkin resmi bir istişare süreci duyururken, kararın bölgedeki istihdam ve ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratacağı belirtiliyor.

GEÇİŞ İMKÂNI SUNULACAK

550 bin metrekarelik depo yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyor. Kapanış planı kapsamında bu çalışanlara, Northampton’da açılacak yeni tesise ya da Amazon’un diğer merkezlerine geçiş imkânı sunulacağı açıklandı. Ancak yerel yöneticiler, taşınmanın tüm çalışanlar için pratik bir çözüm olmayabileceğini vurguluyor.

Amazon’un Northampton’daki yeni deposu SEGRO Logistics Park’ta yer alıyor. Yaklaşık 500 milyon sterlinlik yatırımla inşa edilen tesisin Mayıs ayında açılması planlanıyor. Başlangıçta 1400 kişiye iş sağlayacak merkezin, ilerleyen dönemde 2 bin çalışana ulaşması hedefleniyor.

YIKICI SONUÇLAR DOĞURUR

Milton Keynes’teki belediye toplantısında konuşan Bağımsız Konsey lideri Adam Zerny, Amazon’un çalışanların neredeyse tamamı için yeni tesiste iş sözü vermesinin kritik bir taahhüt olduğunu söyledi. Buna karşın kararın yine de bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Amazon sözcüsü, şirketin lojistik ağını düzenli olarak gözden geçirdiğini ve önceliklerinin çalışanları desteklemek olduğunu belirtti. Bedfordshire ve West Northamptonshire belediyelerinin ise konuya ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

