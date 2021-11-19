  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Amazonlar'da ağaç katliamı sürüyor
Dünya

Amazonlar'da ağaç katliamı sürüyor

Brezilya'nın ve dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da, Ağustos 2020-Temmuz 2021 aralığında 13 bin 235 kilometrekarelik ormansızlaşma görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 03:42:00 -
Amazonlar'da ağaç katliamı sürüyor

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlar'daki yaklaşık Karadağ'ın yüzölçümü büyüklüğündeki orman kaybı, son 15 yılda on iki aylık dönemde görülen en yüksek kayıp olarak kayda geçti.

Bölgede Ağustos 2020-Temmuz 2021 döneminde görülen ormansızlaşma, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 22 artış gösterdi.

Ağustos 2019-Temmuz 2020 döneminde bölgede 10 bin 851 kilometrekarelik ormansızlaşma kayda geçmiş, 2006'nın aynı döneminde ise bu rakam 14 bin 286 olarak kaydedilmişti.

Bölgede şu ana kadar, aynı dönemde görülen ormansızlaşma 2004 yılında 27 bin kilometrekare olarak açıklanmıştı.

Brezilya, 2024'e kadar yıllık yüzde 15, 2025 ve 2026 için yüzde 40, 2027 için yüzde 50 oranında yasa dışı ormansızlaşmayı düşürme planı açıklamış ve 2028'de sıfır yasa dışı ormansızlaşma hedeflediğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek

Geçtiğimiz günlerde 'dolar paraşütsüz düşecek' diyen Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası çarpıcı değerlendir..
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Kasım haftasında 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolar..
PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı
Gündem

PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı

FETÖ’cü Emre Uslu "Fuat" kod adlı PKK’lı terörist Ali Haydar Kaytan’ın öldürülmesini kendine yediremedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay