Amazonlar için koruma sözleşmesi Amazonlar’daki yangınlar için düzenlenen zirvede, ormanları koruma anlaşması imzalandı.

Leticia kentinde düzenlenen bir günlük zirveye Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru ve Surinam’ın devlet başkanları bizzat katılırken, ameliyat olmaya hazırlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, video konferans yoluyla katıldı. Zirveye katılan ülkeler, Amazon nehir havzasını koruma önlemleri kapsamında, felaket müdahale ağı, uydu gözlemi kurma konusunda anlaştı. Liderler ayrıca, ağaçlandırmanın arttırılması ve Amazon yerlilerinin ormanları korumadaki rollerinin artırılması konusunda mutabakata vardı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, zirvenin Amazon hazinesini paylaşan devletler için bir koordinasyon mekanizması olacağını belirtti.

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