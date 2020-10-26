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Aktüel Amazon'da böcek yiyen 9 kuş türü popülasyonunda keskin düşüş
Aktüel

Amazon'da böcek yiyen 9 kuş türü popülasyonunda keskin düşüş

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:45:49 -
Amazon'da böcek yiyen 9 kuş türü popülasyonunda keskin düşüş

ANKARA (AA) - Amazon'da böcek yiyen kuş türlerinin sayısının son yıllarda önemli ölçüde azaldığı bildirildi.

Sonuçları "Ecology Letters" dergisinde yayımlanan araştırma, Amazon'un insandan uzak bölgelerinde böcek yiyen kuş türlerinin popülasyonunda keskin düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Çevre biyoloğu Thomas Lovejoy liderliğinde Amazon'da ormansızlaştırmanın neticelerine ilişkin yapılan çalışma çerçevesinde 30 yılı aşkın süre önce kayıt altına alınan veriden faydalanıldı, neredeyse görünmez olan ve kuşlara zarar vermeden sayılarını tespit edebilen ağlar kullandı.

Tenis kortlarındaki ağlardan 20 kat uzun ve 3 kat yüksek olan bu ağlara takılan kuşlar, sayımları ve ölçümleri yapıldıktan sonra salıverildi.

Uzmanlar ayrıca ormanın el değmemiş bölgelerinde inceleme yürüttü. Manaus'un 65 kilometre kuzeyindeki Kamp 41, bu bölgelerin merkez üssü konumundaydı.

Bilim insanları, son yıllarda ormanın iç kesimlerindeki düzlüklerde 9 böcek yiyen kuş türü popülasyonunda keskin düşüşe rastladı. Meyve yiyen kuş türlerinin sayısında ise böyle bir azalma gözlemlenmedi.

Bu düşüşe avlanma, istilacı bir yırtıcı hayvan ya da bir tür patojenin yol açmış olabileceği ihtimallerini bertaraf eden bilim insanları, tek mantıklı açıklamanın iklim krizi gibi göründüğüne işaret etti.

Lovejoy, Amazon'un iç kesimlerinde daha kuru ve sıcak hava koşullarının, "kuşları strese sokmuş" ya da ormanda gıda kaynaklarını azaltan "yapısal değişikliğe yol açmış" olabileceğini söyledi.


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