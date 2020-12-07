Amazon.com.tr’den yılbaşı hediye rehberi

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr yılbaşı hediye rehberi ile herkesi gülümsetebilecek geniş bir hediye seçkisini tüketicilerle buluşturuyor.



Amazon.com.tr açıklamasına göre, platform, yeni yıl hediyesi arayışını kolaylaştıran yılbaşı hediye rehberini duyurdu. Elektronik, Moda, Spor ve Outdoor, Evcil Hayvan Ürünleri, Kitap, Bebek, Oyun, Sağlık ve Kişisel Bakım, Hobi Ürünleri ve Ev-Yaşam gibi birçok kategoriden binlerce hediye önerisini tek çatı altında toplayan rehber, farklı tarz ve bütçelere uygun popüler hediye alternatiflerine kolay ve hızlı erişim sunuyor.

Rehber, Amazon.com.tr müşterilerine oyuncak ve elektronikten kitap ve giyime binlerce popüler hediye önerisi sunuyor. "Aktif Yaşayanlara", "Evine Özen Gösterenlere", "Oyun Severlere", "Moda Tutkunlarına", "Teknoloji Meraklılarına", "Kitap Kurtlarına", "Hobi Arayanlara", "Bakımına Düşkün Olanlara", "Sevimli Dostlarımıza" ve "Miniklere" olmak üzere farklı zevklere uygun listeler barındıran rehber, tüm aile bireylerini gülümsetebilecek seçenekleri tüketicilerle buluşturuyor.