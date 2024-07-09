Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Marmaris'te ödediği hesap dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz hafta Yunanistan’da tatil yaparken görüntülenen, Amazon CEO’su ve serveti ile dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Jeff Bezos, son olarak Marmaris’te tatil yaparken görüldü. Son gelen haberlere göre 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da buluann Amazon CEO’su, sevdikleriyle akşam yemeği yediği restoranda rekor değerinde bir hesap ödedi.

Jeff Bezos, servet değerinde hesap bıraktı

Amazon’un kurucusu ve başkanı Jeff Bezos, hem teknoloji hem de bilişim alanında yorucu geçen yılın yorgunluğunu şu sıralar Bodrum’daki yatıyla atıyor. Bezos ve nişanlısı, Koru isimli yatlarıyla gerçekleştirdikleri turun son ayağında şu sıralar Fethiye Göcek koylarında demirlemiş durumdalar.

Takvim’den Ufuk Özcan cephesinden gelen habere göre Bezos, nişanlısı ve yakın arkadaşlarıyla geçtiğimiz akşamlarda, D-Maris içinde bir restoranda yemek yedi. Akdeniz ve Fransız ağırlıklı yemekler sunan restoranda uzun süreli bir zaman geçiren Bezos, gecenin sonunda tam 100 bin dolarlık (3.5 milyon TL) değerinde bir hesap ödedi.

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Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, 2024 itibarıyla 216.5 milyar dolarlık bir servete sahip. Geçtiğimiz yıl içerisinde Elon Musk ile ‘dünyanın en zengini’ ünvanını sürekli birbirleri arasında paslaşan Bezos, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden biri olarak anılıyor.