  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

Yeniakit Publisher
2020-07-25 21:54:27 -
Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

NEW YORK (AA) - ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı