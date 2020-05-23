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Amatör telsizcilerden cami hoparlörlerine dijital şifreleme önerisi

TRAC İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Alirıza Özsaran: - "Müftülüğün şifreleme yöntemiyle ilgili bir çalışması var. Daha zor girilebilir bir şekle getirmek için ama bu sistem çok eski. Dijital şifreleme sistemi kullanılması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:19:14 -
Amatör telsizcilerden cami hoparlörlerine dijital şifreleme önerisi

İZMİR (AA) - Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Alirıza Özsaran, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasının arkasında profesyonel kişilerin olabileceğini belirterek, camilerdeki ses sistemlerinde dijital şifreleme sistemi kullanılması gerektiğini belirtti.

Özsaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör telsizciler olarak cami hoparlörlerinin frekanslarına girilerek minarelerden müzik yayını yapılması olayını kınadıklarını, bu kişilerin yakalanması noktasında ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Camilerde merkezi ses sistemi olarak analog şifreleme sisteminin kullanıldığını, gelişen teknolojiyle bu frekanslara müdahale edebilecek cihazların geliştirildiğini anlatan Özsaran, şöyle konuştu:

"Bu sisteme isteyen herkes giremez. Profesyonel olmak lazım. Sıradan vatandaşın yapabileceği bir şey değil. Müftülüğün şifreleme yöntemiyle ilgili bir çalışması var. Daha zor girilebilir bir şekle getirmek için bir çalışma ama bu sistem çok eski. Dijital şifreleme sistemi kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde bu işi bilen birisi normal alışveriş sitelerinde satılan bir telsizle bile çok rahat şekilde bu sisteme girebilir. Yeni teknolojilerle sistem girilemez duruma getirilebilir."

Bu sistemin tüm Türkiye'deki camilerin yanı sıra belediyelerin anons sistemlerinde de kullanıldığına işaret eden Özsaran, analog sistemin kullanıldığı tüm anons sistemleri için aynı tehlikenin gündemde olduğunu kaydetti.


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