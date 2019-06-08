Amatör sporun görsel anlamda "profesyonelleşmesini" sağlıyor

Muğlalı spor fotoğrafçısı Berkay Göcekli 2016 yılından bu yana Muğla’daki spor takımlarını fotoğraflıyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu 26 yaşındaki spor muhabiri, bugüne kadar çeşitli spor dallarında birçok profesyonel ve amatör sporcunun sahadaki anlarını ölümsüzleştirdi.

2016 yılında kişisel internet sitesini faaliyete geçiren Göcekli, kendi imkanları ile profesyonel liglerden, 1. Amatör Lige kadar birçok karşılaşmayı takip etti. Futbol dışında diğer spor branşlarındaki organizasyonları da kaçırmayan Göcekli, spor fotoğrafçılığı anlamında son yılların en büyük arşivini sporseverlerin beğenisine sundu.

2 yılda Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca 4 ödüle layık görülerek ulaşılması güç bir başarıya imza atan genç spor muhabirinin profesyonel çalışmaları il genelinde birçok kulüp ve sporcu tarafından kullanıldı. Göcekli, süper lig ve alt liglerde de çok sayıda profesyonel karşılamayı takip etti.

Muğla’daki amatör sporun görsel anlamda adeta profesyonelleşmesini sağlayan Berkay Göcekli’nin kareleri son yıllarda il dışında da adından söz ettirdi. Profesyonel liglerde mücadele eden bazı başarılı sporcular, resmi sosyal medya hesaplarında Göcekli’nin karelerini takipçileriyle paylaştı.

4 yıllık süreçte Muğla’da spor fotoğrafçılığının tek kişilik dev kadrosu haline gelen Göcekli, Muğla’da birçok kulübü fotoğraflamayı başaran tek spor muhabiri oldu.

Berkay Göcekli, çalışmalarının, bölgedeki kulüpler ve sporcuların tanıtımına katkısı olduğuna inandığını söyledi.

Fotoğrafa ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını anlatan Göcekli, “Üniversite yıllarında tamamen spor odaklı fotoğraflar çekmeye başladım. Özellikle Konyaspor maçlarını yakından takip eder fotoğraflardım. Mezun olunca da bunu Muğla’da spora katkı olsun, insanlar Muğla spor kulüplerini ve kulüplerde forma giyenleri tanısın diye buralarda yapmaya başladım. Henüz meslek olarak yapma şansım olmadı, hobiden öteye gidemedi. Bu yıl futbolda Süper Lig’den, 1. Amatör Lig’e kadar birçok maça gittim, belki de Muğla’da bunu bir sezonda yapan tek kişi benimdir. Futbol dışında diğer spor branşlarına da ilgim var.” diye konuştu.

Çalışmalarıyla amatör sporcuların performanslarına olumlu yönde etki yapmayı da amaçladığını vurgulayan Göcekli; “Umarım bölgemizde amatör spora duyulan ilgi ve medya desteği giderek artar. Medya demişken, uzun yıllar Muğla’da spor muhabirliği yapan ve kısa süre önce vefat eden değerli meslek büyüğümüz Ekrem Orhan’a da Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.