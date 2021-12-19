Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü
Zonguldak’ta amatör ligde lider Gelikspor ile ikinci sırada yer alan Çaycumaspor maçında olaylar çıktı. Tribünde birbirlerine şişe atarak başlayan olaylar stadın dışına taştı.
Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig ’de ikinci yarının ilk maçında lider Gelikspor deplasmanda ikinci sıradaki Çaycumaspor ile karşılaştı. Lider Gelik Spor’un 5 puan gerisinde yer alan Çaycumaspor namağlup olarak gelen Gelikspor’u 1-0 yendi.
Tribünde başlayan olaylar stadın dışına taştı
Tribünlerde başlayan tartışmalar tarafların birbirine şişe, plastik gibi yabancı cisim atmasıyla başladı. Maçın 17. dakikasında başlayan tartışmalarda protokol üyeleri de atılan şişelerin arasından kendilerini korumaya çalıştı. Bazı taraftarlar Geliksporlu taraftarların üzerine saldırdı. Bazı taraftarların araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.