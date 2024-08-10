Amatör gökbilimci Çin'in gizli uzay uçağını yakaladı

Amatör bir gökbilimcinin çektiği fotoğraflar, Çin'in gizli bir uzay uçağını Avusturya'nın üzerinden uçarken görüntüleyerek deneysel aracın henüz açıklanmamış özelliklerini ortaya çıkardı.

Çin, tekrar kullanılabilir uzay uçağı Shenlong'u (Kutsal Ejderha anlamına geliyor) üçüncü görevi için aralıkta, Uzun Yürüyüş 2F roketiyle fırlatmıştı ve uçak o zamandan beri Dünya'nın yörüngesinde dönüyor.

Uçak, 2020'den bu yana geçmişte iki görev tamamlamış, son görev 250 gün sürmüştü.



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Uzay gözlemcileri, uçağın güncel görevinin son 7 ayında, yörüngeye en az 7 adet uydu fırlattığını belirtmişti.

Çinli yetkililer uzay uçağının varlığını onaylamadığı gibi uçağın fırlattığı nesnelerle ilgili herhangi bir bilgi de paylaşmamıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri, fırlatılmasından itibaren uçağı takip ettiğini belirtse de gizemli aracın henüz kamuyla paylaşılan doğrulanmış bir görüntüsü yok.

Çin, uçağı Gobi Çölü'nden bir roketle fırlatılarak Dünya yörüngesindeki çok yıllık robotik görevleri gerçekleştirmesi için tasarlamıştı.

Yaklaşık 9 metre uzunluğundaki uzay uçağının geleneksel hava araçları gibi güvenli bir şekilde dönmesi ve piste inmesi bekleniyor.

Yukarı Avusturya'daki uzay gözlemcisi Felix Schöfbänker'ın çektiği görüntüler, araca güç sağlayan bir çift güneş paneli gibi görünen parçalar da dahil olmak üzere uzay aracının bazı yeni özelliklerini açığa çıkardı.

Avusturya'dan amatör bir gökbilimci olan Schöfbänker 30 Temmuz'da, fırlatılan nesneleri takip etmek için yaklaşık 35 santimetrelik bir aynaya sahip bir teleskop kullandı.

En iyi kareleri birleştirerek hazırladığı görüntüde, uçağın güneş panelleri gibi görünen parçalar tespit etti.

Fakat bu, uçağın daha önceden görülmemiş bir kısmı olduğu için Schöfbänker parçaların başka bir şey olabileceğinden şüpheleniyor.

Schöfbänker, Space.com'a "Bunlar güneş panelleri mi yoksa anten tarzı farklı özellikler mi emin değilim" diye anlattı.

Son görüntü, bulanık olduğu halde uzay uçağının yörüngesini Dünya'nın 350 kilometre yukarısında yer alacak şekilde alçalttığı izlenimi veriyor.

ABD Uzay Kuvvetleri de yörüngede Çin aracından daha küçük olan Boeing yapımı uzay uçağını (X-37B) işletiyor.