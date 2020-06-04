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Aktüel

Amatör Balıkçılık Belgesi yeniden veriliyor

Geçici bir süre ile durdurulan Amatör Balıkçılık Belgesi düzenlenme işlemleri, yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:20:39 -
Amatör Balıkçılık Belgesi yeniden veriliyor

Geçici bir süre ile durdurulan Amatör Balıkçılık Belgesi düzenlenme işlemleri, yeniden başladı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Amatör Balıkçılık Belgesi’nin düzenlenmesi geçici bir süre ile durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığının 30 Mayıs tarihinde yayınlanan genelgesi ile 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci kapsamında balık tutma faaliyetlerindeki kısıtlamalar da kaldırıldı. Bu doğrultuda Amatör Balıkçılık Belgesi düzenlenme işlemlerine devam edildiği bildirildi. Amatör Balıkçı Belgesi almak isteyenler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilecek.

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