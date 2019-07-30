0553 313 94 23

Amasya’nın tescilli ’çeyrek altın’ı: Çiçek Bamyası

Amasya’da üretilen coğrafi işaret tescilli ’Çiçek Bamyası’ çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç kaybetmediğinden dolayı yöre halkı tarafından ’çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor.

30 Temmuz 2019 Salı 08:49
Amasya’nın tescilli ’çeyrek altın’ı: Çiçek Bamyası

Amasya’da üretilen coğrafi işaret tescilli ’Çiçek Bamyası’ çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç kaybetmediğinden dolayı yöre halkı tarafından ’çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor.


Yaz boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına satılıyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl il genelinde 5 bin 700 dekardan fazla alanda ekimi yapılıp 2 bin tonun üstünde üretimi sağlanan bamyanın bu yıl ki hasadının da yine verimli olması bekleniyor.


Bamyanın üretiminin en fazla yapıldığı ilçelerinin önemli gelir kaynaklarının başında geldiğini belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "12 ay bozulmayan hatta bir yıl sonrasına kadar sarkabilen özelliği var. Üreticisinin her an, her gün satabileceği, tıpkı çeyrek altın gibi paraya çevirebileceği bir ürün” dedi.


Öztürk, kurusunun kilosunu 150 liraya kadar fiyatlarda satıldığını belirterek ürünün bugünlerde ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.


Eşiyle birlikte günün erken saatlerinden itibaren topladığı bamyanın hasadının zorlu olduğuna değinen Dereköy’den Dursun Arslan da “Bamyan varsa altının var derler” sözleriyle yöre halkının bu ürüne verdiği öneme işaret etti.


Amasya ’Çiçek Bamyası’, Amasya Valiliğinin himayelerinde sürdürülen çalışmalar sonucu geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Vali Osman Varol’un talimatlarıyla hazırlanan Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde de ’Amasya Çiçek Bamyası’nın da aralarında olduğu ilin kritik öneme sahip stratejik ürünlerinin verimi ile kalitesinin artırılması ve pazarlama imkanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    73 adresi polis bastı! Çok sayıda gözaltı
    1. 73 adresi polis bastı! Çok sayıda..
    2. Kurye oğlunu motosiklet kazasında..
    3. Satılamayan salatalıkları araziye..
    4. Kas yapmak için değil ekmek kazanmak..
    5. Munzur Dağlarında yaban keçileri..
    6. “Hastayım” diye ağladı, bir türlü..
    7. Fırından çıkan yangın faciaya neden..
    8. CHP’ye İzmir kalesinden öfke var! CHP..
    9. Sudan'ın 28 Şubat süreci! Darbeciler..
    10. Adıyaman’da bin 800 yıllık tripleks..
    11. Herkesin dilinde! Peki, nedir bu İsveç..
    12. Amasya’nın tescilli ’çeyrek altın’ı:..
    13. Sincan Saraycık TOKİ 2401 konut..
    14. Kara yollarında durum
    15. Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı
    16. FETÖ’nün TSK yapılanmasına, 15 ilde eş..
    17. Bayza Basma Avrupa Şampiyonası’na..
    18. Aymen Abdennour:
    19. Yurtta hava durumu
    20. Yahyalı Muaythai Dostluk Turnuvasına..
    21. Trump'a baskısı yapılıyor iddiası!..
    22. DGS acil yardım ve afet yönetimi taban..
    23. İzmir’de FETÖ soruşturması
    24. Ziraat Katılım 400 milyon TL kira..
    25. Pakistan'da askeri eğitim uçağı..
    26. Uçak evlerin üzerine düştü: En az 17..
    27. Kanserle savaşta dev adım! Milyonlarca..
    28. Irak demir yoluyla Türkiye'ye..
    29. 7 ilde düğmeye basıldı... Çok sayıda göz
    30. Dolar'da hareketlilik sürüyor! İşte..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması