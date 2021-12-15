Amasya’nın ‘etli çiçek bamyası yemeği’ coğrafi işaret aldı

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanıp iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılan coğrafi işaret tescilli minik bamyalar taze tüketildiği gibi soğuk kış günlerinde de özenle saklanıyor. Çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için ‘çeyrek altın’ olarak adlandırılan bu ürün bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle de ilgi görüyor.

Kentteki 4 olan coğrafi işaret tescili ürün sayısını baklalı dolma ve Amasya çöreği ile önce 6’ya şimdi de etli çiçek bamyası yemeği ve toyga çorbası ile 8’e çıkardıklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bununla yetinmiyoruz. Devam eden 22 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 22 tane coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek coğrafi işaret sayımızı 30’a çıkaracağız” dedi.

Coğrafi işaret tescil belgesi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’in yer aldığı programda Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Müdürü Mustafa Örgüt’e verildi. Törenin sonunda etli çiçek bamyası yemeği konuklara ikram edildi.

Toplaması meşakkatli ve besin değeri yüksek olan çiçek bamyasının yaşı ve kurusunun yemeğini yaptıklarına değinen aşçı Murat Devek ise “Et, kuru soğan ve salça ekleyerek yaptığımız etli çiçek bamyası yemeğini misafirlerimize sunuyoruz” diye konuştu.