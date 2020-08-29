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Aktüel Amasya'dan selin vurduğu Giresun'a UMKE ekibi gönderildi
Aktüel

Amasya'dan selin vurduğu Giresun'a UMKE ekibi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:27:34 -
Amasya'dan selin vurduğu Giresun'a UMKE ekibi gönderildi

AMASYA (AA) - Amasya'dan sel felaketinin yaşandığı Giresun'a, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi gönderildi.

Tam donanımlı UMKE aracı ve 4 gönüllü personelden oluşan ekip, Yavuz Selim Meydanı'nda son hazırlıklarını yaparak Giresun'a doğru yola çıktı.

UMKE'de görevli İlkay Satılmış, burada yaptığı açıklamada, sel felaketinin yaşandığı alanda, ekiplere yardımcı olmak ve insanlara psikolojik destek vermek üzere bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde orada bulunan vatandaşlara destek vereceklerini ifade eden Satılmış, "Tam teçhizatlı aracımızla, tam donanımlı ekipmanlarımızla beraber yola çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle bir sel felaketiyle karşılaşmayız. Giresun halkının her zaman yanındayız. Yaraların sarılması için gerekli her türlü çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Amasya Belediyesine ait bir itfaiye aracı da çalışmalara destek vermek amacıyla Giresun'a uğurlandı.

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