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Yerel Amasya’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 5 yaralı
Yerel

Amasya’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 00:16:00 - 2023-06-20 00:16:34
Amasya’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 5 yaralı

Amasya’da yolcu otobüsünün önünde seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Erzincan’da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan vatandaşların bulunduğu Serkan C. yönetimindeki 34 ZC 8114 plakalı yolcu otobüsü Amasya merkez Alpaslan Türkeş Bulvarı yakınlarında İbrahim T. yönetimindeki 36 AAK 415 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otobüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, bir yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan Binali Aksungur isimli yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 13 kişinin içinde bulunduğu otobüste yaralanan Ali Efe, Sedat Mete, Yadigar Akbaba ve Aliye Yıldız kaza yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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