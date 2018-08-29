Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Ankara'dan Trabzon'a giden Süha Turizm'e ait Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.