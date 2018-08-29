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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:51
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Ankara'dan Trabzon'a giden Süha Turizm'e ait Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636  plakalı yolcu otobüsü,  Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:51
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