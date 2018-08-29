Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:51
Ankara'dan Trabzon'a giden Süha Turizm'e ait Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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