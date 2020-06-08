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Aktüel

Amasya'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:12:47 -
Amasya'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da uçurumdan düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Amasya'nın Yolyanı köyünde yaşayan Osman Dişli, hayvanlarını otlatırken bir ineği uçurumdan düşerek kayalıklarda mahsur kaldı.

Durumu AFAD ekiplerine bildiren Dişli'nin yardımına gelen ekipler 4 saatlik çalışma sonucu ineği ulaşımın olmadığı engebeli araziden yaralı olarak kurtardı.

Dişli, kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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