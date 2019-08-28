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Amasya’da Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Amasya’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği tarım ve insan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:48
Amasya’da Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Amasya’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği tarım ve insan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler, Hazeranlar Konağı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilendi. Serginin açılışına Vali Vekili Turgay İlhan, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.


Açılış öncesi konuşan Zekeriya Şeker, 2009 yılından bu yana aralıksız yapılan Tarım ve İnsan Fotoğraf yarışmasına 10 yılda 5 bin 500 kişinin 25 bin eserle katıldığını belirtti.


Bu yılki 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın konusunun tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet ile tematik kategorinin ‘su’ olarak belirlendiğine değinen Şeker, başvuruların 30 Eylül tarihine kadar yapılabileceğini söyledi.


Vali Vekili Turgay İlhan ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:48
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