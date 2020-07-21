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Yerel

Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, biri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:49:00 -
Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erarslan köyünde aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, tabancayla Mustafa ve Erdem Akça kardeşlere ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mustafa Akça, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erdem Akça, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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