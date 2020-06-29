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Aktüel

Amasya'da rögar kapağına takılan cip devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 22:05:49 -
Amasya'da rögar kapağına takılan cip devrildi: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde rögar kapağına takılan cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Turgay Aydın’ın kullandığı 05 AAU 522 plakalı cip, Maarif Mahallesi'nde yolda kapalı haldeki rögar kapağına takıldıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma Aydın ve Rabia Sekme yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yan yatan araç çevredekilerin yardımıyla düzeltilerek olay yerinden kaldırıldı.

Bölgede önlem alındıktan sonra bir süre kapalı kalan yol tekrar ulaşıma açıldı.

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