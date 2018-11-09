THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Amasya'da radara böyle yakalandı: 488 lira ceza kesildi!

Yaya geçidinde anne ve bebeğine yol vermeyen araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası yazıldı.

09 Kasım 2018 Cuma 21:09
Amasya'da radara böyle yakalandı: 488 lira ceza kesildi!

Trafik polisi radar ekibinin Karacaoğlan Caddesi'ndeki denetimleri sırasında bir annenin çocuk arabası ile yaya geçidinden geçerken, bir aracın yayaya yol vermemesi radar kamerasına yansıdı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer araç, öndeki aracın sağından geçip yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü.

Araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası verildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:09
  1. Amasya
  2. amasya
  3. Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada 25 asker yaralandı
    1. MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada..
    2. Macaristan Başbakanı Orban: Doların..
    3. Amasya'da radara böyle yakalandı: 488..
    4. Donald Trump'tan Amerika'da isyan..
    5. Rusya Avusturya'ya nota verdi
    6. Konya'nın Çeltik ilçesinde iki..
    7. Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına..
    8. Sergen Yalçın'la anlaşma tamam
    9. Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ..
    10. Stres, üzüntü 'köse' yapıyor
    11. İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa..
    12. Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü,..
    13. Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma..
    14. Trump, o yasağın başka gazetecilere de..
    15. Bulantı ve kusmaya çareler
    16. Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı
    17. Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    18. Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin..
    19. Okulu sınava sokun
    20. Yaşlıları 'şifalı merhem' vaadiyle..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!