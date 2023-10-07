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Yerel Amasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yerel

Amasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-07 02:39:00 -

Amasya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Karta yönetimindeki 34 EHJ 810 plakalı otomobil, Amasya merkeze bağlı Kızseki köyü mevkiine geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Şevki Geriş’e çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Geriş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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