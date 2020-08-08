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Aktüel

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:01:31 -
Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Taşova ilçesinden Amasya il merkezine giden Nurettin Doğan yönetimindeki 34 SCR 22 plakalı otomobil, Filingiller mevkisinde, Remzi Elgeni'nin kullandığı 34 JN 8619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile beraberindeki Kısmet, Ecrin ve Esma Nur Elgeni yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Amasya-Erzincan kara yolunun Amasya yönü, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

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