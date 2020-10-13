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Aktüel Amasya'da maske takmayan 392 kişiye 352 bin lira para cezası
Aktüel

Amasya'da maske takmayan 392 kişiye 352 bin lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:51:44 -
Amasya'da maske takmayan 392 kişiye 352 bin lira para cezası

AMASYA (AA) - Amasya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son bir ayda maske takmadıkları gerekçesiyle 392 kişiye 352 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kentte polis ve jandarma ekiplerinin, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor, buna rağmen maske takmayanlara para cezası kesiyor.

Bu kapsamda kent genelinde bir aylık süreçte 392 kişiye toplam 352 bin lira idari para cezası uygulandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Türkiye'nin salgınla mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Amasya'da da mücadelenin etkin şekilde yapıldığına işaret eden Masatlı, "Denetimlerimiz sonuç veriyor ama istediğimiz noktada değiliz. İdari cezalar çok istediğimiz uygulama değil ama maalesef uygulamak zorundayız. Defalarca vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Genel olarak uyulduğunu gözlemliyoruz ama uymayan vatandaşlara da ceza kesmek zorundayız." dedi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz uymalarını isteyen Masatlı, "Birlikte bunun üstesinden gelebiliriz. Amasya'mızdan bu belayı defedebiliriz." ifadesini kullandı.


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