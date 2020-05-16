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Amasya'da maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:46:54 -
Amasya'da maske takma zorunluluğu getirildi

AMASYA (AA) - Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında maske takma zorunluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren kentte, tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmalarının yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Vatandaşların Yeşilırmak nehri kenarı boyunca ve benzeri gezi alanlarında toplu şekilde bir arada oturmaları, araç içinde veya dışarıda yiyecek ve içecek tüketmelerinin yasaklanması, yürüyüş ve benzeri spor faaliyetlerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dondurma, kokoreç, dürüm, köfte, çiğ köfte, mısır gibi ürün satışı yapılan işletmelerde ve büfelerde çalışan personelin maske ve eldiven takmalarının zorunlu hale getirilmesi, hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat etmeleri, bu işletme ve büfelerin çevrelerinde tabure, sandalye, bank, duvar benzeri yerlerde oturarak tüketim yapılmaması, ilgili işletmelerin önünde oluşabilecek kalabalığın sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi için işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir."

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