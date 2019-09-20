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Amasya'da köy muhtarına silahlı saldırı

Traktörle seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş edilen köy muhtarı, yaşamını yitirdi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:41
Amasya'da köy muhtarına silahlı saldırı

Amasya'da pompalı tüfekle vurulan köymuhtarı, hayatını kaybetti.

Saraycık köyünde, kullandığı traktörleseyirhalindekiköy muhtarıTuran Aktaş'a (65) S.B. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Aktaş, olay yerinde hayatınıkaybetti.

Olayın ardından kaçan S.B'nin akrabalarına ait bir ahırdasaklandığı bilgisini alan jandarma, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede, Aktaş ile yaşadıkları tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:41
  1. Amasya
  2. jandarma
  3. Saraycık Köyü

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