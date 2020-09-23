Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza
AMASYA (AA) - Amasya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, virüsünün yayılmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, idari para cezaları uyguluyor.
Bu kapsamda ekiplerce Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira idari ceza uygulandı.