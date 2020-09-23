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Aktüel Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza
Aktüel

Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:47:24 -
Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza

AMASYA (AA) - Amasya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, virüsünün yayılmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, idari para cezaları uyguluyor.

Bu kapsamda ekiplerce Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira idari ceza uygulandı.



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