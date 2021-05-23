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Gündem Amasya'da korkutan yangın
Gündem

Amasya'da korkutan yangın

Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda tarihi konakta yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:40:00 -
Amasya'da korkutan yangın

Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve otel olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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