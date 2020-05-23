  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evde geçirilecek bayramda 'dengeli beslenme' önerisi

Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı

Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi

Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı

Macar basınından Türk SİHA'larına övgü
için kalan
Aktüel

Amasya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:47:44 -
Amasya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çılkıdır köyünden 15 gün önce yaklaşık 1000 koyun ve 10 büyükbaş hayvanıyla Destek Musullu Yaylası'na giden Erdal Kurgan ve ailesi, dün bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istemeleri üzerine Kaymakam Mustafa Berk Çelik, ailenin kurtarılması için talimat verdi.

Yaklaşık sekiz saatlik çalışma sonucu iş makinesiyle yol açılarak ulaşılan aile, ilçeye getirildi.

Kaymakam Çelik, dün gece kendilerine ulaşılmasından sonra hemen harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Sabah günün aydınlanması ile yaylaya ulaştık. Devletimiz her zaman vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin temini için hazırdır. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu an yanında olduk. İnşallah bir daha böyle üzücü durumlar olmaz." dedi.

Erdal Kurgan, yaklaşık 40 yıldır Destek Musullu Yaylası'na gittiklerini belirterek, "İnsanlar güz ayında kar bekler. Bu yıla kadar böyle bir olay görmedik. Bu da bizim kaderimizmiş. Kaymakamımız öncülüğünde devletimiz bize ulaştı, yolumuz açtı ve bizleri kurtardı. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dün sabah havanın güzel olduğunu, öğleden sonra yağmur başladığını anlatan Kurgan, "Gece saat 10.30 gibi kar yağışı başladı. Hiçbir yere gidemedik. Bundan sonra koyunlarımızı kar olmayan yerlere götüreceğiz." ifadesini kullandı.

80 yaşındaki Semahat Kurgan da çocukluğundan bu yana yaylaya geldiğini dile getirerek, "Ben bu yaylada büyüdüm. Daha önceleri çok hafif kar yağışı olurdu, o da kısa sürede gelip geçerdi. Hiç böyle bir şey görmedim." açıklamasını yaptı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı