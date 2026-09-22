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Yerel Amasya’da gübre yüklü tır yandı: Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu
Yerel

Amasya’da gübre yüklü tır yandı: Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Amasya’da gübre yüklü tır yandı: Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu

Samsun’dan Şanlıurfa’ya gübre taşıyan tır, Amasya’da seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün araçtan çıkarak kurtulduğu yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Halil Akçal yönetimindeki 63 K 6671 plakalı tırda, Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında yangın çıktı. Sürücü kabininden yükselen alevleri fark eden Akçal, araçtan inerek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan yolu çıkıp Şanlıurfa’ya doğru gitmekte olan İbrahim Halil Akçal yönetimindeki gübre yüklü 63 K 6671 plakalı tırdan Amasya Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında bir anda alevler yükseldi. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini dışarı atıp yardım istedi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Etrafı aydınlatan alevler kısa sürede kamyonun kupa kısmını kaplayarak dorse kısmına da sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, tır ve dorsesinde soğutma çalışması yaptı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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