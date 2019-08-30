Amasya'da feci kaza! Otomobil bariyere çarptı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.30 Ağustos 2019 Cuma 14:05
Rafet Çağlayan (69) idaresindeki otomobil, Dörtyol köyü mevkisindeki akaryakıt istasyonunun ışıklı dubaları ile aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyere çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şerif (72), Ramiz (62), Nurgül (43) veYunus Emre Çağlayan (16) yaralandı.
Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ