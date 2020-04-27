Amasya'da cinayet
Kayacık köyünde 15 yıl önce babasını öldüren kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı
AMASYA (AA) - Amasya'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.A (33), Kayacık köyündeki evinin önünde tartıştığı Bünyemin Çapkın'a (72) silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çapkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan şüpheli B.A, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çapkın'ın, 15 yıl önce B.A'nın babasını tabancayla öldürmek suçundan 6 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.