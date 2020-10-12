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Aktüel Amasya'da ahırda çıkan yangının sıçradığı 2 ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Amasya'da ahırda çıkan yangının sıçradığı 2 ev kullanılamaz hale geldi

Yangında 16 büyükbaş telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:57:26 -
Amasya'da ahırda çıkan yangının sıçradığı 2 ev kullanılamaz hale geldi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile birer ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, 16 büyükbaş da telef oldu.

İlçeye bağlı Ballıca köyündeki Ahmet Düzgün'e ait ahırda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşova, Amasya, Erbaa itfaiyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hayvanları kurtarmaya çalışırken yaralanan ahır sahibi Düzgün, Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangında 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, 16 büyükbaş da telef oldu.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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